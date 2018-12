Vrouw verdwijnt in zinkgat van vier meter diep

VIDEOEen 70-jarige vrouw uit Californië die op bezoek was bij vrienden in Ten Boer in Groningen verdween vanmorgen plotseling in een vier meter diep zinkgat. Ze is ‘in shock’ en heeft waarschijnlijk een lichte hersenschudding.

,,We zijn nog helemaal in shock’’, vertelt Elisabeth Posthumus Meyjes, die het voor haar ogen zag gebeuren, aan Dagblad van het Noorden.

,,Ze liep gewoon achter mijn man aan naar de auto, over het pad langs onze pastorie dat we dertig keer per dag lopen. Plotseling verdween ze de grond in. Ze ging kopje onder in het water dat onderin het gat zat.” Meyjes en haar man deden verschillende pogingen de vrouw uit het gat te krijgen, maar dat ging niet vanzelf. ,,Op een gegeven moment ging het heel hard regenen en moesten we een paraplu boven haar hoofd houden. Later werd ze bang en begon ze te klappertanden.” Volgens de vrouw was de situatie erg eng. Bij hun reddingspogingen dreigden zij en haar man ook in het gat te vallen, omdat er zand en stenen afkalfden. ,,Gelukkig heeft iedereen die in de buurt was heel snel gereageerd. Mijn man zette een ladder in het gat waaraan ze zich kon vasthouden. Het duurde uiteindelijk een kwartier voor we haar met behulp van de brandweer er uit kregen.’’

Lichtgewond

De vrouw is lichtgewond geraakt en hoefde niet naar het ziekenhuis. Ze ligt thuis bij de familie waar ze op bezoek was bij te komen. Ze kreeg nog puin op haar hoofd maar is vooral enorm geschrokken.

Elisabeth Posthumus Meyjes is predikant in de Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen. De pastorie aan de Hendrik Westerstraat in Ten Boer waar het ongeluk gebeurde, is haar dienstwoning. Het is een pand van zo’n tweehonderd jaar oud met paden er omheen. ,,Het is voor ons echt schokkend dat de grond blijkbaar zomaar onder je voeten kan verdwijnen. We durven die paden nu niet meer te belopen, maar het is ook allemaal afgezet. We kunnen nog wel via een andere ingang ons huis in en uit.’’

Quote Ze komt uit Californië, ‘earthquake-country’, en dan maak je nota bene in Nederland zoiets mee Elisabeth Posthumus Meyjes, Ooggetuige

‘Earthquake-country’

Over hoe het gat precies is ontstaan, doen volgens haar allerlei theorieën de ronde. ,,Morgen wordt er onderzoek gedaan door een gespecialiseerd bedrijf. Daar wachten we maar op.’’ Het lijkt erop dat er onder het voetpad al een ruimte was, iets van een kelder of riool.

,,Het vreemde is dat onze bezoekster die in het gat viel zelf uit Californië komt, ‘earthquake-country’, waar wel eens echte sinkholes zijn. En dan maak je nota bene in Nederland, waar zelden zoiets gebeurt, zoiets mee...”