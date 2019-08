Vrouw zwaargewond na aanval drie agressieve honden: ‘Ze zagen geen andere optie dan ze af te maken’

In een woning aan de Rotterdamse Hilledijk is vannacht een vrouw (44) zwaargewond geraakt nadat ze werd aangevallen door drie honden. De politie zag zich genoodzaakt om alle drie de beesten dood te schieten.

Rond 01.45 uur belde een bewoner van de portiekflat in Rotterdam-Zuid de politie omdat ze gillen en blaffen hoorde in de flat. Ter plaatse bleek de gillende vrouw in het portiekgedeelte van de flat aangevallen te zijn door drie agressieve honden. ,,Agenten ter plaatse zagen dat de vrouw flink gewond was. De honden stonden om haar heen met bloed op de bek”, aldus een woordvoerder van de politie.

Via de woning van de buurvrouw konden agenten in het portiekgedeelte komen. Hondengeleiders van de politie hebben daar geprobeerd de honden tot rust te brengen, maar dit mocht niet baten. Uiteindelijk werden alle drie de honden doodgeschoten. Volgens de politie ging het om honden van het ras Staffordshire-terriër.



De honden waren dusdanig door het dolle heen dat de agenten niet bij de vrouw konden komen om haar te helpen. ,,Ze zagen dus geen andere optie dan de honden af te maken. Het is voor de agenten zelf ook erg heftig.” Dat laatste blijkt ook uit een tweet van de politie Charlois. Daarin is te lezen dat een van de betrokken agenten voor het slapen gaan zei deze ‘bizarre melding’ nooit meer te vergeten.



De vrouw is met spoed en ernstig gewond overgebracht naar het ziekenhuis. ,,Ze had verwondingen over haar hele lichaam. Vooral haar arm was er slecht aan toe", vertelt de woordvoerder. Ze is buiten levensgevaar.

Eigenaar

Het slachtoffer is niet de eigenaar van de honden, maar woonde wel samen met de eigenaar. Volgens de politie betrof dit een familierelatie. De eigenaar was op het moment dat het misging niet thuis. Bij thuiskomst was de man erg emotioneel. ,,Hij vond het verschrikkelijk wat er is gebeurd, maar had wel begrip voor de manier waarop de agenten gehandeld hebben. Hij heeft afstand gedaan van de honden”, vertelt de woordvoerder.

De dierenambulance heeft de honden meegenomen. Voor zowel de eigenaar als de medewerkers van de dierenambulance is slachtofferhulp ingeschakeld. De agenten worden intern opgevangen.

Bloed

Buurtbewoners reageren vanmorgen geschrokken op het heftige incident in hun straat. Het bloed ligt nog op de stoep voor de woning, wanneer buren vertellen: ,,De honden hingen altijd gezellig uit het raam. Volgens mij waren er altijd twee honden in het huis. Het viel wel op dat ze vanaf maandag al aan het blaffen waren.’’ Hoewel de vrouw niet de eigenaar was van de honden, zagen buren haar wel vaak met de dieren wandelen.

Veel van de bewoners klagen over de straat, waar dit het tweede heftige incident in een half jaar tijd is. Eerder dit jaar werd dezelfde straat opgeschrikt door een grote brand, waarbij een man uit het raam sprong. Het 27-jarige slachtoffer liep voorafgaand aan zijn val al zware brandwonden op. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.