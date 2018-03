Vrouwen nergens meer veilig voor gluurders

Anderen gaan zelfs zo ver dat ze kleine camera’s verstoppen in bijvoorbeeld paskamers in kledingwinkels, douches, openbare wc’s of zonnebanken. Onderling wisselen ze tips uit hoe dat het beste aan te pakken. Trots is ‘Bigdaddy’ op zijn vinding om een rieten mand vol handdoeken en decoratieve zeepjes te gebruiken als dekmantel voor zijn mini-camera. De mand valt niet op in het toilet en hij heeft daarmee een uitzicht dat blijkbaar lof oogst bij de andere bezoekers. Maar een camera ergens ‘installeren’ is veel te riskant, vindt een andere forum-filmer. Hij draagt zijn apparatuur dan ook liever altijd op zijn lichaam. Ingenieus verstopt in zijn schoen bijvoorbeeld.



Nietsontziend zetten de gluurders de poedelnaakte vrouwen online. Soms zijn ze zeer duidelijk in beeld. Mensen die zichzelf herkennen kunnen volgens ict-jurist Arnoud Engelfriet eisen dat het wordt weggehaald en zelfs een schadeclaim eisen. Maar dat is vaak een moeizame weg. ,,Het grootste probleem is dat je eerst de beheerder van de website moet aanspreken. Grote kans dat die in het buitenland zit. Deze site zit in de Verenigde Staten en daar gelden veel minder strenge privacyregels.’’