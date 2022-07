Vrouwen veroveren de voetbalvelden: ‘Succes van Leeuwinnen inspireert’

De trend dat meiden vaker de voetbalschoenen aantrekken, zette zich ook afgelopen jaar voort. Volgens de KNVB telt Nederland 162.000 vrouwelijke leden. In 2021/2022 is het aantal actieve vrouwelijke leden met 5 procent gestegen ten opzichte van het seizoen daarvoor. Het is de grootste stijging in de afgelopen jaren, overigens mede veroorzaakt door een dipje in het pandemieseizoen 2020/2021. Toen daalde het aantal voetbalsters voor het eerst in lange tijd, met 1 procent.