VS-ambassadeur Hoekstra: Trump komt niet naar Nederland

Koning Willem-Alexander nodigde de Amerikaanse president uit voor een bezoek aan Nederland in verband met de internationale herdenking van de Slag om de Schelde. De herdenking, die op 31 augustus in Terneuzen wordt gehouden en wordt georganiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei, vormt de aftrap van het herdenkingsprogramma 75 Jaar Vrijheid. Minister Stef Blok, van Buitenlandse Zaken, sprak de hoop uit dat Trump ‘ja’ tegen de koninklijke invitatie zou zeggen. Het zou ‘fantastisch’ zijn, aldus Blok. Hij noemde de Slag om de Schelde, waarbij in het najaar van 1944 wekenlang op beide Scheldeoevers is gevochten, een ‘belangrijke stap op weg naar de bevrijding’. Na de slag gebruikten de geallieerden de Antwerpse haven om materieel aan te voeren. Hoekstra zegt nu tegen omroep BNR dat Trump de uitnodiging van koning Willem-Alexander afslaat. Volgens Hoekstra is het gebruikelijk dat hij bij een dergelijke uitnodiging contact heeft met Washington. Dat is nu niet gebeurd, een veeg teken volgens Hoekstra. Bovendien waren de Amerikanen niet betrokken bij de Slag om de Schelde, een belangrijke reden om niet te komen voor de VS.

Poetin niet uitgenodigd

De Russische president Poetin is niet uitgenodigd voor de start van de herdenking en viering in Terneuzen. Reden is dat de Russen niet bij de bevrijders van Nederland horen, zei commissaris van de Koning in Zeeland Han Polman vandaag in Wageningen.



Polman kon nog niets zeggen over Trumps komst. Wel zei hij dat regeringsleiders en staatshoofden zijn uitgenodigd van alle landen die hebben meegevochten om in Nederland een einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Een aantal hoge gasten heeft al toegezegd volgens Polman. Ook naar de Duitse regering is een uitnodiging verzonden