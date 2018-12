Vuelta in 2020 in Nederland: tweede etappe start in Den Bosch

De Ronde van Spanje (Vuelta) gaat in 2020 definitief van start in Nederland. De tweede etappe start in Den Bosch en finisht in Utrecht.

Dat de wielerronde zou komen zong al een tijd rond, maar is vandaag definitief bevestigd door burgemeester Jan van Zanen van Utrecht en koersdirecteur Javier Guillén van de Vuelta.

In Utrecht begint de Vuelta met een ploegentijdrit. Vervolgens staan een rit van Den Bosch naar Utrecht en een etappe met start en finish in Breda op het programma. Als data werden vrijdag 21 augustus, zaterdag 22 augustus en zondag 23 augustus genoemd, maar volgens Van Zanen, die spreekt namens alle betrokken partijen, en Guillén is dat nog niet zeker. ,,Dat hangt af van de wielerkalender voor 2020.’’

Begin januari wordt een projectorganisatie op poten gezet, met daarin vertegenwoordigers van de gemeenten Utrecht, Den Bosch en Breda en de provincie Utrecht en Noord-Brabant, die de eerste drie dagen van deze 75ste editie van de Ronde van Spanje en de aanloop ernaartoe, verder gaan uitwerken. ,,In het voorjaar is er een bijeenkomst in Breda waar we alle details over zaken als het parcours van de etappes bekend gaan maken’’, zegt Van Zanen.

Bijzonder

Voor Utrecht is de komst van de Vuelta een bijzonder moment: het is de eerste stad die de drie grote rondes binnen de gemeentegrenzen had: de Giro (Utrecht was in 2010 finishplaats), de Tour de France (het Grand Départ in 2015) en nu dus de Vuelta in 2020.

De Vuelta was eerder in Nederland, in 2009 in Assen. Dat was ‘an amazing experience', zegt koersdirecteur Javier Guillén. ,,We waren daar zo dankbaar voor dat we het gevoel hadden dat we terug moesten komen.‘’ Guillén wijst ook op de vele historische banden tussen Utrecht, Noord-Brabant en Spanje. ,,We waren ooit onderdeel van hetzelfde rijk.”

Van Zanen ziet de komst van de Vuelta ‘als een beloning voor de inzet van Utrecht en Brabant’. ,,Wat we in 2015 hebben laten zien aan onszelf en de wereld, dat zegt wel iets. Daarmee hebben we een standaard gezet. Of het net zo mooi wordt als het Grand Départ? Elke ronde heeft zijn eigen sfeer en emotie. We gaan er nu weer vol voor.‘’