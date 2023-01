Vuilnismannen en boa’s in Utrecht gaan week lang staken

Beloning voor gouden tip die leidt tot aanhouding levensge­vaar­lij­ke Lucky (49), officieel verdacht van moord

De politie looft een beloning uit voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van voortvluchtige levensgevaarlijke schutter Minh Nghia Vuong (49), die zaterdag op klaarlichte dag zijn ex (38) en voormalig schoonmoeder (66) neerschoot voor het oog van velen getuigen midden op een volle parkeerplaats voor een winkelcentrum in Zwijndrecht. De moeder overleed ter plekke, de dochter vecht nog voor haar leven in het ziekenhuis. Vuong wordt vanaf vandaag officieel verdacht van moord.

20:45