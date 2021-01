Vuurwerk maakte ondanks verbod toch nog 400 slachtoffers

Het aantal slachtoffers is wel fors minder dan vorig jaar. Toen raakten in totaal 1385 mensen gewond, blijkt uit cijfers van VeiligheidNL. Precies 385 mensen raakten tijdens die jaarwisseling zo zwaar gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Dit jaar waren dat 108 slachtoffers. Ook bij de huisartsenposten kwamen nu veel minder slachtoffers met lichte verwondingen binnen. Het ging om 275 mensen, tegen 900 vorig jaar.

Opvallend is dat vooral jongeren zich dit jaar meldden bij de artsen. Bijna tweederde (63 procent) van de slachtoffers was onder de 20. Vorig jaar was dat minder dan de helft (49 procent). De meesten raakten gewond door knalvuurwerk en moesten aan hun brandwonden op handen en vingers behandeld worden. Iets minder dan de helft stak het vuurwerk niet zelf af, maar stond erbij te kijken. Bijna iedereen die gewond raakte (82 procent) was man; dat is niet anders dan andere jaren.