Vuurwerk wordt Nutte (41) en Henk (54) fataal

Het nieuwe jaar was pas enkele minuten oud, toen Henk Kempers (54) uit Enschede het leven liet bij een gigantische vuurwerkexplosie. De klap, in een aanhanger met hout, legde vlak na middernacht een deel van de Gerststraat in puin. Planken en balken vlogen in het rond en raakten Kempers, vader van twee kinderen en, nadat hij zelf was afgekickt van een drugsverslaving, een gelovig man en sociaal man. Het leverde hem in zijn buurt de bijnaam ‘De Priester’ op.

Een dag voor zijn dood wenste Kempers, geestelijk coach en founder van de stichting Justgo4it, zijn volgers op Facebook nog het beste voor 2019. Strekking; wanneer je je door God gegeven creativiteit gebruikt, word je de gelukkigste persoon op aarde. „Ik wens je toe dat je de dromen en visie, die je in je hart hebt, vorm gaat geven”, zo sprak hij. Onder de video zijn in korte tijd al tientallen condoleances geschreven.

Knuffels

Op de onheilsplek branden kaarsen, buurtkinderen hebben knuffels gelegd naast de plek waar een krijttekening aangeeft waar Kempers werd aangetroffen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Duidelijk is wel dat op de aanhangwagen met brandhout een vuurwerkdoos heeft gestaan. Die zou, volgens meerdere bronnen, geëxplodeerd zijn nadat er een brandende vuurkorf in de aanhanger is gegooid. Kempers werd door het rondvliegende hout geraakt.

Buurman Willem stond erbij en noemt de knal ‘gigantisch’. Pas nadat hij binnen gecheckt had hoe het met zijn hondjes was, zag hij wat de explosie met buurman Henk gedaan had. „Ik had daar ook dood kunnen liggen.”

Steeds stiller

Eveneens geschokte reacties op staat in Morra, een Friese gehucht met 250 inwoners, waar 2018 rampzalig eindigde toen Nutte Cuperus (41) op oudejaarsavond om het leven kwam bij het afsteken van vuurwerk. Cuperus laat een vrouw na en twee kinderen na.

Het ongeluk gebeurde oudejaarsavond rond kwart voor acht, bij de Moarster Feart. Het slechte nieuws verspreidde zich snel. De rest van de avond werd het steeds stiller in het dorp. Rond middernacht was er geen knal te horen in Morra. Inwoners hadden elkaar gebeld of geappt en het trieste nieuws verteld, al ver voor middernacht.