Vuurwerkbranche dreigt met rechtszaak na verbod: geen kans om van pijlen af te komen

Vuurwerkhandelaren die nog knalvuurwerk in voorraad hebben dat komende jaarwisseling wordt verboden, krijgen hiervoor geen vergoeding, zo bleek gisteren . Minister Stientje van Veldhoven (milieu) vindt compensatie niet logisch, omdat het nog vroeg in het jaar is en de discussie over een knalverbod al langer loopt. Volgens premier Mark Rutte nemen ondernemers nu eenmaal risico’s.

‘Niet netjes’

Teunnissen is het niet eens met de minister. „Ik vind dat te makkelijk gezegd. Het is helemaal niet waar dat de discussie al langer speelt. In december was het kabinet nog niet voor een vuurwerkverbod. In januari kwam de discussie op gang en nu wordt het ineens voor dit jaar al ingevoerd. Wij vinden dat niet netjes. Ze laten een ander met de brokken zitten.”