Vuurwerkbranche hoopt op snel groen licht voor alternatieve vuurpijlinstallatie

Zeker twee miljoen mensen hebben last van hun rug of nek

14:42 Zeker twee miljoen mensen in Nederland hebben last van rugpijn of nekpijn. Vorig jaar waren er ruim 1,1 miljoen vrouwen en 858.600 mannen met rug- of nekklachten bij de huisarts bekend, blijkt uit recente cijfers van het RIVM. Nooit eerder werd de grens van twee miljoen doorbroken.