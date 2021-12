Vuurwerkcontroles zorgen voor teleurgestelde gezichten aan Belgische grens

Hoeveel pech kan Mees (18) uit Udenhout hebben? Met zijn vader Hans heeft hij net een kleine voorraad knallers en pijlen in België ingeslagen. Als hij direct naar huis was gereden, had hij het waarschijnlijk nog gehaald. Maar op verzoek van zijn vader maakt hij nog een klein ommetje. Hans wil nog even laten zien waar hij geregeld fietst. De omgeving rond het plaatsje Poppel is prachtig, maar laat op die weg nu net een vuurwerkcontrole worden gehouden. Of de toezichthouders van de Inspectie Leefomgeving en Transport even in de kofferbak mogen kijken, klinkt het als het duo aan de kant is gezet. Zoon Mees kan wel door de grond zakken. Hij weet wat er ligt: voor zo’n zestig euro aan knallers en pijlen die hij met oud en nieuw wilde afsteken maar nu zijn verboden.