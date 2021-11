Vuurwerkverkopers in tranen na verbod: ‘Ik sta gewoon te trillen’

Eigenaresse Evelien Arler-Marijn van Witte Vuurwerk langs de A1 bij Eemnes was er al niet gerust op. Eergisteren kwamen de eerste signalen naar buiten dat het kabinet er iets voor voelde om dit jaar weer gewoon een traditioneel oud en nieuw toe te staan. ,,Iedereen in de branche stond te juichen, maar ik bleef heel sceptisch. Dat gedram over een vuurwerkverbod gaat altijd maar door. Ik hoopte dat ik het mis zou hebben, maar dat was niet zo”, zegt ze geëmotioneerd als het bericht over het vuurwerkverbod net is binnen gekomen.

Vol ongeloof staat ze nu bij drie vuurwerkbunkers die eigenlijk al vol hadden moeten liggen met dozen vol sierpotten. Net als vorig jaar, blijven ze ook nu leeg. Ze snapt er niets van dat het kabinet na een brandbrief van 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad op het allerlaatste moment alsnog om gaat. ,,Dit heeft niets meer te maken met de zorg, maar is puur de lobby van mensen die tegen vuurwerk zijn. Die mening mogen ze hebben. Maar ze vergeten alleen wat dit geestelijk doet met de mensen die hier van moeten leven. Ze praten zo makkelijk over andermans portemonnee. Dit is een enorme klap. Daar hoor je nooit iemand over. Als iedereen zo graag af wil van het vuurwerk is dat prima. Maar koop ons dan fatsoenlijk uit. Nu worden we kapotgemaakt.”

Marijn vreest voor het voortbestaan van haar bedrijf nu er voor het tweede jaar op rij geen inkomsten binnen komen. Het kabinet maakte weliswaar bekend dat de vuurwerkbranche financieel gecompenseerd gaat worden. Maar daar gelooft Marijn na vorig jaar niet meer in. ,,Ik kreeg een compensatie van 16.000 euro. Op een te verwachten omzet van zo’n 300.000 euro. En dat kreeg ik ook nog pas in augustus van dit jaar. Maar de keuringen van de bunkers, onderhoudskosten en huur voor de opslag van het niet verkochte vuurwerk gaan wel gewoon door. Er is geen bank die mij nog een jaar uit de brand wil helpen. We hebben die omzet hard nodig.”

In de vuurwerkwereld rekende na het coronadebat niemand er nog op dat het kabinet met een verkoop- en afsteekverbod zou komen. Het Outbreak Management Team (OMT) wilde geen advies uitbrengen en kopstukken uit de zorg, zoals zorgbaas Ernst Kuipers, vertelden Kamerleden dat vuurwerkslachtoffers slechts een kleine belasting zijn voor ziekenhuizen en huisartsenposten omdat ze vaak kort verblijven.

Importeurs waren om die reden al begonnen met het bevoorraden van de winkels. Er was volgens Leo Groeneveld van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) ‘geen aantoonbare koppeling met de te verwachte druk op de zorg’. In een reactie op het nieuws dat het verbod er toch komt, zegt Groeneveld dat hij nog steeds achter die aanname staat. ,,Maar ik ga niet moeilijk doen over het verbod. Als wij zo kunnen bijdragen aan het verminderen van de druk op de zorg en daarbij coronabesmettingen uit de weg kunnen gaan, doen we dat.”

Toch is hij bang dat het effect een druppel op een gloeiende plaat is. ,,De meeste problemen komen door illegaal vuurwerk, ik weet niet of het helpt als je dan het legale siervuurwerk verbiedt. De mensen die geïnteresseerd zijn in dikke cobra’s en een grote knal, zullen dat toch wel doen. En die komen juist in het ziekenhuis terecht.” Ook is hij bang dat veel mensen ontevreden zullen zijn over dit besluit. ,,Heel veel mensen kijken uit naar die ene dag in het jaar dat ze met de familie vuurwerk kunnen afsteken. En dat gaat dit jaar wederom niet door.”

Eigenaresse Marijn van Witte Vuurwerk legde zich vorig jaar niet zomaar neer bij het verbod. Ze trok ten strijde tot aan de rechter, maar dat mocht niet baten. Na die teleurstelling hing ze ludiek een groot spandoek aan het hek: ‘Lieve trouwe vuurwerkliefhebbers. Zullen we afspreken dat we er volgend jaar weer een feest van gaan maken??!!’ ,,Dat is het enige lichtpuntje: die kan ik dit jaar gewoon weer ophangen.”

