Waaghals werkt overvaller woning uit: Hebben tien minuten in de gang liggen worstelen

Duo rijdt met explosief materiaal rond bij Schiphol, mogelijk voor plofkraak

25 oktober De politie heeft zondag bij Schiphol twee mensen aangehouden nadat in hun auto explosief materiaal is gevonden. De marechaussee meldt dat het om een man en een vrouw gaat. De politie houdt er rekening mee dat het explosief materiaal bedoeld was voor een ram- en plofkraak.