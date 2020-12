Waakzaamheid voor mutatie coronavirus, maar nog geen paniek: ‘De verspreiding kán toeval zijn’

Oud-politiecom­mis­sa­ris Jan Blaauw (92) overleden

21 december Oud-hoofdcommissaris van politie in Rotterdam Jan Blaauw is zondag op 92-jarige leeftijd overleden. Hij stierf in het bijzijn van zijn familie in zijn woonplaats Berkel en Rodenrijs, heeft de Rotterdamse politie maandagochtend laten weten.