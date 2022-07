Waar blijft het concrete plan om de nodige vakmensen op te leiden?

Lichaam van vermiste zwemmer (19) gevonden na grote zoekactie rond gracht in Zutphen

Een 19-jarige man uit Zutphen is overleden nadat hij tijdens het zwemmen in een gracht onder water was verdwenen. Na een zoektocht van een uur hebben de hulpdiensten zijn lichaam gevonden. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.

15:55