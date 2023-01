Waar is de schutter van aanslag in Zwijndrecht? De klopjacht op ‘Lucky’ van dag tot dag

Schietpartij Zwijndrecht Straat in Rotterdam-Om­moord geschokt: ‘Bizar dat behulpzame buurman zware crimineel blijkt te zijn’

De voortvluchtige verdachte (49) van de schietpartij in Zwijndrecht woonde de laatste jaren anoniem in Rotterdam-Ommoord samen met het neergeschoten slachtoffer (38). De politie deed zaterdagnacht een inval in hun woning. Buurtbewoners reageren geschokt. ,,De laatste week zagen we de vrouw hier niet meer.’’

23 januari