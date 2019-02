Waar zijn de Nederlandse jihadisten gebleven?

ADO-fans hangen spandoek met kwetsende tekst op in stadion De Graafschap

26 februari De Graafschap doet aangifte van vernieling en huisvredebreuk nadat enkele fans van ADO Den Haag in de nacht van maandag op dinsdag een spandoek met een kwetsende tekst hebben opgehangen in De Vijverberg, het stadion van De Graafschap in Doetinchem.