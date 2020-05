Waar zijn toch die 70.000 spaarbankboekjes van de voormalige Postbank gebleven?

RIVM: 71 nieuw gemelde sterfgeval­len, 35 ziekenhuis­op­na­mes

15:33 De afgelopen 24 uur zijn er in Nederland 71 nieuwe meldingen gedaan van mensen die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In totaal vallen in ons land nu 5359 coronadoden te betreuren. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 35. Daarmee zijn in totaal 11.227 coronapatiënten opgenomen (geweest), meldt het RIVM.