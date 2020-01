Waarom al zo jong kiezen? In Scandinavië kies je pas een school na je 15de

Kijk je naar de cijfers, dan lijkt het schooladvies in Nederland helemaal zo gek nog niet. In de vierde klas van de middelbare school zit 69 procent van de leerlingen nog altijd op het onderwijsniveau (vmbo, havo of vwo) zoals ze dat geadviseerd hebben gekregen in groep 8 van de basisschool. Het betekent echter ook dat drie op de tien leerlingen níét het juiste schooladvies hebben gekregen; 19 procent is overgestapt naar een lager en 13 procent naar een hoger onderwijstype. Eén op de acht leerlingen is in de eerste drie jaar blijven zitten.