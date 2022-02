Waarom blijven al die meiden achter de pauperkabouter aan lopen?

In nog geen minuut tijd was Simones elektri­sche fiets weg: stelen is doodsimpel met Poolse sleutel

Nog geen minuut was Simone Veldboer binnen geweest bij de Hema in de Hoogstraat in Wageningen. ,,Ik had mijn fiets om de hoek gezet en had even iets gevraagd bij de kassa. Een minuut later kwam ik terug en was mijn fiets weg.’’

