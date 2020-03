Waarom de griepgolf van 2018 vooralsnog dodelijker was en we ons nu toch meer zorgen moeten maken

Farmaceut Roche deelt toch ‘geheim recept’ voor coronatest met Nederland

22:18 Farmaceut Roche gaat toch de receptuur van een testvloeistof die nodig is voor coronatesten delen met de Nederlandse overheid. Het bedrijf wil ‘in nauwe samenwerking met de overheid zoeken naar partijen die in staat zijn om deze buffer veilig en betrouwbaar te kunnen produceren’, stelt Roche vrijdagmiddag in een verklaring. Daardoor kunnen in Nederland de komende weken mogelijk meer mensen getest worden op het coronavirus, er dreigt nog wel een tekort aan andere bestandsdelen.