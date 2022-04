Waarom deze oorlog ‘gevaarlijker’ is dan Koude Oorlog: ‘Poetin rent rond als ontembare stier’

Video Ron was HR-manager, tot zijn zoon zijn pianomu­ziek op Spotify zette: ‘Pap, dit is next-le­vel’

Zoek je bij het studeren of werken naar rustige pianomuziek? Dikke kans dat je dan bij Amersfoorter Ron Adelaar (62) uitkomt. Miljoenen mensen over de hele wereld hebben zijn muziek in hun favorietenlijstje. Zaterdag speelt hij in TivoliVredenburg. Zijn baan als HR-manager heeft hij maar opgezegd.

2 april