Waarom Henk 22 jaar geleden ook geen diploma-uitreiking had

Als ik me mijn diploma-uitreiking probeer te herinneren, duurt het even voor de eerste beelden komen. Een beeld dat níet verschijnt is een aula vol trotse ouders en een podium waarop de leerlingen een voor een hun speciale momentje hebben. Dat beeld verschijnt niet omdat ik het niet heb gezien. Ik was geslaagd, dat wel, maar de ceremonie woonde ik niet bij. Het beeld dat opdoemt is hoe ik een paar dagen later, in de lentezon van mei 1998, mijn fiets voor school op de standaard zette en naar binnen liep. ,,Ik kom voor mijn diploma’’, zei ik tegen de receptioniste. Verveeld nam ik het document in ontvangst en sprong weer op de fiets. School liet ik achter me. Mijn diploma gooide ik thuis ergens neer.