Waarom het houden van een 538-feest met brallerige ballen een krom signaal is naar de rest

Harde schijf met gegevens 30.000 mensen gestolen uit belasting­pand gemeente Amsterdam

16 april In het pand van de gemeentelijke dienst Belastingen Amsterdam is een harde schijf gestolen uit een computer die wordt gebruikt voor het scannen van inkomende poststukken. Dat schrijft wethouder Victor Everhardt (financiën) in een brief aan de gemeenteraad. De schijf bevat scans van documenten die in de periode juli 2020 tot en met maart 2021 per post zijn gestuurd door circa 30.000 belastingplichtigen.