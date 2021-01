Waarom het overal zo uit de hand loopt: psychologen verklaren losgeslagen gedrag

aangiftes Ex-VVD’er Ronald L. opgepakt na intimide­ren journalis­ten en politie: ‘Je kunt maar beter vluchten’

25 januari Een voormalig kandidaat-raadslid voor de VVD in Almere is zaterdag opgepakt nadat hij een video publiceerde waarin hij aangaf dat bepaalde journalisten op een zwarte lijst staan en beter kunnen vluchten of ontslag nemen voor hen iets wordt aangedaan. Ook riep hij demonstranten op om geweld te plegen tegen agenten. Het Openbaar Ministerie spreekt van ‘dwingende en smadelijke uitlatingen’ aan het adres van agenten en journalisten, onder wie een verslaggever van deze krant.