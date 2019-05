Waarom moest oma Diny dood? ‘Ze doet geen vlieg kwaad’

Steekpartij BrunssummerheideEen dag na de mysterieuze steekpartij op de Limburgse Brunssummerheide is de verslagenheid groot in de straat bij Diny (63), een van de slachtoffers: ,,Ze moet op het verkeerde moment op de verkeerde plek geweest zijn.”

Vlakbij de Brunssummerheide heerst verbijstering. Hier, op steenworp afstand van de groene long van Zuid-Limburg, blijkt een van de slachtoffers van die mysterieuze steekpartij te wonen, melden meerdere bronnen. Het gaat om Diny van 63, een heel normale oma die aan vrijwilligerswerk doet, gelukkig getrouwd is, geregeld met de camper op pad gaat en ‘geen vlieg kwaad doet’, zeggen mensen die haar en haar man kennen. ,,Dit is onbegrijpelijk”, zegt een buurvrouw die anoniem wil blijven.

Dus toen de buren er vanochtend achter kwamen dat Diny een van de slachtoffers was, liep de halve straat uit om haar echtgenoot te condoleren, vertelt de buurvrouw. ,,Haar man was helemaal van de kaart natuurlijk. Het zijn hartstikke lieve mensen, ze hebben kinderen, kleinkinderen ook. Ze doen geen vlieg kwaad. Diny werkt als vrijwilliger in een zorgcentrum een dorp verderop. Dit is onbegrijpelijk.”

Affaires

Een medebestuurder van het koor waarvan Diny’s man lid is, kan het evenmin bevatten: ,,Ik kreeg een mailtje van hem dat zijn vrouw door die aanslag om het leven is gekomen. Dat is een slag in je gezicht als je zoiets leest.” Deze koorcollega kan zich niet voorstellen dat Diny verwikkeld was in affaires of zich met andere troebele zaken bezighield: ,,Oh nee, ze waren gelukkig getrouwd, gingen elke paar weken erop uit met de caravan. Ze was op het verkeerde moment op de verkeerde plek, denk ik.”

Zo lijkt het scenario van een ongerichte aanval gisteren in het geliefde hondenuitlaatgebied op de heide een stuk reëler dan dat van een afrekening in het criminele circuit of een ‘crime passionel’, zoals in de regio wel gesuggereerd werd.

Betrokkenen, maar ook wandelaars en fietsers in het natuurgebied zitten daarom nog altijd met vragen, dik een dag na de dubbele moord. Wie doet zoiets? En waarom? De politie heeft vooralsnog geen antwoorden. Het onderzoek loopt, zicht op een verdachte is er niet. Evenmin is helder of de twee slachtoffers elkaar kennen, meldt een woordvoerder. ,,Daar zijn we zelf ook benieuwd naar, dat wordt uitgezocht.”

Zestien tips

Dat er nog veel duidelijk moet worden, blijkt wel uit het passantenonderzoek dat gisterochtend nog verricht werd op de heide. Iedere bezoeker moest verplicht zijn gegevens afstaan en vertellen wat hij kwam doen. De oproep in tv-programma Opsporing Verzocht van dinsdag leverde zestien tips op. Die worden nagelopen.

Met zoveel vraagtekens heerst onder sommige wandelaars en fietsers in het gebied wel lichte angst. ,,Er zijn veel gekken hè, je wil toch weten wat hierachter zit”, zegt Fred (‘geen achternaam’), die dagelijks zijn Duitse herder hier uitlaat.

De buurvrouw van Diny is er ook niet gerust op: ,,Dit maakt het voor mij heel eng. Ik loop hier ook 3, 4 keer per dag de hei op. Voor hetzelfde geld is het dus iemand die willekeurig mensen neersteekt. Je zou er maar lopen.”

Weet u meer over dit incident? Heeft u tips? Mail ze naar n.klaassen@ad.nl

Wat is er gebeurd? Dinsdag aan het eind van de ochtend werden op de Heerlense Brunssummerheide twee doden gevonden, Diny van 63 uit Heerlen, en een nog onbekende man van 68. Het is onduidelijk of zij elkaar kennen en hoe zij om het leven zijn gebracht. Een ooggetuige spreekt van steekwonden. De politie vond na een melding eerst de dode vrouw, een half uur later kwam de melding binnen dat er op korte afstand van de vrouw ook een dode man was aangetroffen. Over aanleiding of motief is nog niks bekend.