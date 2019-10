Waarom steeds meer mensen kiezen voor een natuurbegrafenis

Ze ligt er prachtig bij. Althans, het boomschildje dat de laatste rustplaats van de overledene markeert. In een glooiend landschap, omzoomd door bomen en abdij Koningsoord, zijn geen kruisen, zerken of stenen te zien, alleen enkele met herfstblaadjes bedekte boomschijven en lage begroeiing, waaronder wilde peen. Zuster Lieve, gekleed in stemmig habijt, pakt het bezoek bij de arm en wijst in de verte: ,,Kijk, vorige week wandelde ik hier ’s morgens vroeg toen er opeens een ree tussen de bomen opdook. Zó mooi!’’

Uitvaartspecial Dit verhaal is onderdeel van onze uitvaartspecial. Alle verhalen vind je in de bijlage van je krant of in ons online dossier.

Natuurbegraafplaats Koningsakker werd eind augustus geopend en behoort tot ‘nieuwe natuur’: tot voor kort waren de 17 hectare grond, grenzend aan sportcentrum Papendal, gevuld met maïsplanten. Het had nogal wat voeten in de aarde om het perceel te transformeren tot natuurbegraafplaats.



In eerste instantie waren de zusters trappistinnen zelf wat huiverig, vertelt zuster Lieve. In hun zoektocht naar een nieuwe bron van inkomsten (een eerder idee voor een nieuwe bedrijfstak, een likeurmakerij, sneuvelde nadat het te bewerkelijk bleek) stonden sommige zusters niet direct te springen toen het idee werd geopperd voor een natuurbegraafplaats bij de abdij. Zuster Lieve: ,,Wij staan midden in het leven, vormen een vitale gemeenschap. Sommige collega-zusters schrokken in eerste instantie van ‘al die doden voor de deur’. Toen we er langer over nadachten, vonden we een natuurbegraafplaats juist goed bij deze locatie passen. Wij hebben hier zeven gebedsdiensten per dag, daarin bidden we steevast voor de overledenen. Ze hebben een plek in ons leven. En het past ook bij de symboliek van onze orde: wij voelen een diepe verbondenheid met de aarde.’’