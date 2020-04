Waarschuwing: Loslaten maatregelen levert enorme tweede ic-piek op

Dat meldt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Intensive Care, vanmorgen in een briefing aan de Tweede Kamer. ,,De impact van het loslaten van social distancing-maatregelen is zeer groot. Het gevaar is een enorme toename als je versoepelt.”



Volgens een illustratie wordt de volgende piek, die dan verwacht wordt in juli, veel hoger dan nu (circa 2400 bedden). De tweede piek kan dan oplopen tot ongeveer 10.000 ic-bedden. Maar dat getal in het model is onzeker, benadrukt Gommers.



Momenteel gaat het juist de goede kant op met de verwachte druk op de IC, bleek vanmorgen ook. Vóór 1 juni kan het aantal bezette plaatsen op de intensive care weer zijn gezakt onder de normale capaciteit, meldde RIVM-directeur Van Dissel. De eerste piek ligt nu in de laatste week van april.