Waarschuwing voor zeer slecht weer, zware buien trekken over Brabant

Zware regenval, onweer, forse windstoten en mogelijk zelfs hagel. Daarmee moeten we vandaag rekening houden, waarschuwt Weerplaza. Voor Nederland geldt momenteel code geel maar in België en Frankrijk is dat al code oranje. Mogelijk wordt die in de loop van de dag ook bij ons afgekondigd.

Weerplaza adviseert iedereen die veel buiten wil of moet zijn om de weerberichten goed in de gaten te houden. De combinatie van warme zomerlucht, zeer vochtige lucht en een passerend lagedrukgebied zorgt ervoor dat het op een enkele plek zeer slecht weer kan worden.

Zuidoosten

Bijzonder aan de weersituatie is dat nu nog niet zeker is waar het meest extreme weer gaat optreden, zegt de weerdienst. Als eerste is later vanochtend het zuidoosten aan de beurt. Een gebied met regen en onweer trekt via Belgisch Luxemburg de komende uren naar het noordoosten en kan daardoor ook Limburg bereiken.

Later vanmiddag volgen er vanuit het België meer buien. Omdat de temperatuur in Nederland dan is opgelopen naar 24 tot 28 graden is de kans op enkele zeer zware buien dan aanmerkelijk groter. Met name in het zuidoosten en oosten houdt Weerplaza rekening met lokaal zware regenval, onweer, zware windstoten en hagel.

In de rest van het land is tot ver in de middag waarschijnlijk niets aan de hand. Vanavond trekt het eerder genoemde lagedrukgebied van zuid naar noord over het land. Het gaat dan vrijwel overal regenen, soms hard. Ook kan het een enkele keer onweren.

Westen en noorden

De grootste zorg is dan echter de wind, met name in het westen en later ook in het noorden. Mogelijk neemt de wind vanavond in de westelijke kustregio toe tot windkracht 7 met kans op zware windstoten. Takken van bomen kunnen dan afbreken, mede omdat sommige boomsoorten behoorlijk zijn uitgedroogd en vol in het blad staan.

Richting het noorden gaat het mogelijk nog harder waaien. In Noord-Holland, Flevoland en Friesland, en dus ook op de Waddeneilanden, de Waddenzee en het IJsselmeer, houdt Weerplaza rekening met het scenario dat de wind daar toeneemt tot stormachtig, en misschien zelfs korte tijd tot noordwesterstorm, met kans op windstoten tot 90 of 100 km/uur. In het meest extreme geval kan de wind nog hoger uitkomen. De sterkste wind wordt later vanavond en aan het begin van de nacht verwacht.

Watersporters en kampeerders

Watersporters, buitenevenementen en mensen op campings wordt aangeraden de berichten goed te volgen. Michiel Severin, meteoroloog van Weerplaza: ,,Het kan allemaal nog steeds meevallen, en laten we dat vooral ook hopen, maar we willen toch benadrukken om op z’n minst even na te denken hoe het mogelijk slechte weer jou kan treffen. Wat is er bijvoorbeeld op de camping aan schuilen mogelijk? Waar kan ik met de zeilboot beschutting zoeken? Je wilt komende nacht niet overvallen worden door de forse wind lijkt me, dus even rondvragen wat mogelijk is, lijkt ons zeer verstandig.”

Weerplaza houdt een live-blog bij zodat de meest recente ontwikkelingen goed gevolgd kunnen worden. Op de website staan ook tips hoe men zich op de camping kan voorbereiden op slecht weer.