Wake om 4600 dode varkens door stalbrand, gemoederen boeren en activisten lopen flink op

LIVE | Indiase dorpelin­gen bidden tot godin Corona, geboren in 1992? Dan kun je nu een prikaf­spraak maken

12:56 Vanaf vandaag kunnen mensen die geboren zijn in 1992 een prikafspraak maken. De groep van zon 229.000 Nederlanders krijgt het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna. In Europa worden 17 miljoen Janssen-vaccins vernietigd, na een productiefout in een fabriek in het Amerikaanse Baltimore. Daar werden per ongeluk ingrediënten van het AstraZeneca-vaccin vermengd met dat van Janssen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Het vorige liveblog tref je hier.