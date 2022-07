Wakker Dier: minder winkelstunts met vlees

Walhalla voor vleeseters Loetje komt met vegabief­stuk uit de printer: hoe smaakt ’ie en is het je geld waard?

De woorden ‘Loetje’ en ‘vegetarisch’ verhouden zich tot elkaar als water en vuur. Het restaurant staat bekend om zijn stukken vlees in jus en sneeën witbrood. Of stond? Want Loetje heeft sinds enkele weken een 3D geprinte biefstuk op de kaart staan, helemaal plantaardig. Om erachter te komen hoe die smaakt, namen onze verslaggevers de proef op de som in Nijmegen (zie ook de video hierboven).

