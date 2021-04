Walibi gelooft niks van klachten over kabaal Lowlands en Defqon: ‘Het gaat ze gewoon om zondagsrust’

Bij de Raad van State probeerden drie Veluwse gemeenten een voet tussen de Biddinghuizense festivaldeur te krijgen. Eerder verklaarde de bestuursrechter in Utrecht de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek niet-ontvankelijk in hun bezwaren tegen een uitbreidingsvergunning voor Walibi. Die vergunning maakt het mogelijk om Defqon op twee dagen in plaats van één dag te houden. Lowlands kan twee keer met twee uur worden verlengd, van 23.00 tot 01.00 uur ’s nachts.

Quote Vooral de laag frequente bastonen dragen erg ver Jaap Groothuis, wethouder Nunspeet

Dat zien de mensen op de Veluwe absoluut niet zitten, maakte de Nunspeetse wethouder Jaap Groothuis tijdens de rechtszaak in Den Haag duidelijk. Volgens Groothuis hebben inwoners van de gemeenten wel degelijk last van de herrie, ‘en dan vooral ’s nachts en op zondag als het stil is’. ,,Vooral de laag frequente bastonen dragen erg ver.”

Klachten op zondag

De raadsman van Walibi wees op geluidsonderzoeken waaruit blijkt dat er op 1300 meter van het festivalterrein al geen sprake meer is van geluids- en trillingsoverlast. De Veluwse gemeenten liggen ettelijke kilometers verder. Uit die onderzoeken bleek ook dat er alleen in Elburg nog wat geluid van Lowlands is gemeten, in Oldebroek viel niets te horen en te meten en in Nunspeet was er nauwelijks iets te horen.

De raadsman van Walibi toonde een klachtenstaatje waarop te zien was dat op een festivalzondag enorm veel klachten in en rond het 35 kilometer verderop gelegen Genemuiden zijn geregistreerd. ,,Op die afstand hoor je echt niks meer, het is duidelijk dat daar in de kerk is opgeroepen om via de app klachten in te dienen. Anders is het niet verklaarbaar.”

Overlastgevende bastonen

Wethouder Groothuis ontkende dat het de gemeenten alleen om de zondagsrust te doen is. ,,We hebben al eerder aan de gemeente Dronten en de omgevingsdienst laten weten dat we bij eventuele uitbreidingsvergunningen betrokken wilden worden. We hebben al eens voorgesteld om de geluidsinstallatie zo af te stellen, dat het de meest overlastgevende bastonen dempt. Maar ze willen niet meewerken. Ook de belofte van Dronten dat we bij deze uitbreidingsvergunning mochten meepraten, is niet nagekomen. We moesten de publicatie van de vergunning uit de krant halen.”

Overigens moet de Raad van State eerst gaan beoordelen of de drie gemeenten, die op grote afstand van Walibi liggen, wel belanghebbend zijn. Mocht de Raad dat in tegenstelling tot de Utrechtse rechter wel vinden, dan zal de zaak of bij de rechtbank moeten worden overgedaan of de Raad van State belegt zelf een inhoudelijke rechtszaak. Uitsluitsel daarover volgt binnen enkele weken uit de uitspraak.

