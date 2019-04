Wandeling vanaf Westerbork afgelast na intimidaties en bedreigingen

Taakstraf voor oud-militair die rekening oma echtgenote plunderde

15:49 Een 38-jarige oud-officier van de landmacht is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden, wegens het plunderen van de bankrekening van de oma van zijn echtgenote. De vrouw kreeg dezelfde straf opgelegd. Het paar moet samen 40.000 terugbetalen - aan de Staat, want de gedupeerde oma is inmiddels overleden.