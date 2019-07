Wanhopige en massale zoektocht naar vermiste Loes bij Oene: ‘Het zou je kind maar zijn’

Update Lichaam van vrouw gevonden tijdens zoektocht naar vermiste Loes (18)

21:31 In de zoektocht naar de vermiste 18-jarige Loes uit Epe is vanmiddag een lichaam gevonden. Het lichaam werd gevonden in het water in het gebied ten zuiden van het Gelderse dorp Oene. Onduidelijk is nog of het om Loes gaat. De politie bevestigt inmiddels wel dat het gevonden lichaam een vrouw is.