Wapenhandelaar Divainy K. gelinkt aan ‘filmcrew’ van moord op Peter R. de Vries

De veroordeelde wapenhandelaar Divainy K. (29) die dinsdag werd opgepakt is de negende verdachte voor de moord op Peter R. de Vries. Hij lijkt een link te hebben met de groep die verantwoordelijk wordt gehouden voor het observeren en later filmen van de misdaadjournalist.

Naar de precieze rol van de geboren Curaçaoënaar K. is het nog gissen, het Openbaar Ministerie (OM) wil daar op dit moment niks over loslaten. Maar Divainy K. lijkt te linken aan de zogenoemde ‘filmcrew’: de twee mannen die ervan worden verdacht dat zij vlak na de aanslag de zwaargewonde Peter R. de Vries vastlegden met hun telefoon. De twee filmers waren naar Amsterdam gereden in een Peugeot, die ooit op naam stond van Divainy K.

Hij had in de weken voor de moord bovendien contact met de Tilburgse Antilliaan Ludgardo S. die de twee filmers aanstuurde. K. betaalde voor Ludgardo S. een vliegticket zodat hij van Curaçao kon terugvliegen naar Nederland. In het Whatsapp-gesprek tussen de twee lijkt het ook te gaan over de naderende aanslag op De Vries. ‘Het uur van de waarheid nadert’, stuurt Ludgardo S. onder andere naar K. Zijn advocaat Mark Nillesen kan niet reageren op de verdenkingen, omdat zijn cliënt in volledige beperking zit.

Aangekondigde aanhouding

In de laatste zitting over de moord op Peter R. de Vries werd de aanhouding van Divainy K. aangekondigd, al werd zijn naam daarbij niet genoemd. Het was niettemin een opvallende mededeling van het OM. In de twee weken tot zijn aanhouding kon K. zich hier mogelijk op voorbereiden. Op de vlucht slaan, was echter geen optie. De Antilliaan zit vast in de gevangenis in Veenhuizen vanwege wapenhandel.

Zijn criminele handel en wandel kwam anderhalf jaar geleden, net als bij honderden andere criminelen, aan het licht toen de versleutelde telefoondienst Sky ECC werd gekraakt. Opeens ontcijferde de politie tientallen miljoenen berichten die criminelen elkaar heimelijk dachten te sturen. In het geval van Divainy K. deed vooral zijn contact met een Dordtse wapenhandelaar hem de das om.

In maart 2021 viel de politie binnen bij een woning in Dordrecht, van de rechterhand van de wapenhandelaar. Er lagen elf vuurwapens verborgen, vooral 9 mm pistolen van merken als Baretta, Cz en Ruger. Uit een gehuurde opslagbox van Bo-rent op het industrieterrein, kwamen nog eens vier automatische wapens en een pistool tevoorschijn.

Genadeloos blootgelegd

Foto's van een aantal van die vuurwapens werden ook teruggevonden in de telefoon van Divainy K. Ook al werden er bij de Antilliaan zelf geen pistolen gevonden, legden de versleutelde berichten zijn wapenhandel genadeloos bloot. Het ging over verschillende type vuurwapens, er werd onderhandeld over de prijs en over wanneer ze moesten worden afgeleverd. En niet eenmalig, maar structureel een dik jaar lang.

K. roerde zich verder in het drugscircuit. Voor zijn betrokkenheid bij de invoer van 930 kilo coke, verstopt tussen gebruikt frituurvet, is geen bewijs. Maar de politie ontdekt onder andere dat hij onder zijn schuilnaam Young Genius via Whatsapp een ‘blok coke’ voor 49.000 euro probeert te slijten. De rechtbank noemde het gemak waarmee K. handelde in wapens en drugs ‘verontrustend’ en veroordeelde hem vorig jaar april voor vijf jaar cel. Eerder was hij in 2016 veroordeeld voor wapenbezit.

Moordmakelaar

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Negen dagen later overleed hij. Er zijn nu negen verdachten, verdeeld over min of meer twee groepen. Aan de ene kant zijn er de uitvoerders (chauffeur en schutter) die werden aangestuurd door een moordmakelaar en kregen hulp van iemand die de wapens regelde. De tweede groep is de ‘filmcrew’, twee mannen filmden de zwaar gewonde Peter R de Vries. Tot deze groep, die zich ook bezighield met observeren, behoren nog eens drie Antilliaanse mannen.