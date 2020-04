Warmste Koningsdag ooit, al is dat nou ook weer niet zo historisch

Juist nu we voor het eerst moeten thuisblijven, is het de warmste Koningsdag ooit gemeten. Vanochtend om 10.40 uur tikte de thermometer 15.8 graden aan, net iets hoger dan de vorige ‘warmste editie’ in 2018, meldt Weerplaza .

Het kwik stijgt vandaag naar verwachting in De Bilt nog door tot een graad of 20, 22, zegt meteoroloog Lennert Eijke. ,,Dan is het landelijk officieel een warme dag.”

Toegegeven, een beetje gegoochel met cijfers is het wel. Het is toch wel eens warmer geweest op deze feestdag? We hebben toch wel eens zonovergoten vrijmarkten gehad? De verklaring is logisch, zegt Eijke. Koningsdag wordt pas sinds 2014 gevierd, een klein jaar nadat Willem-Alexander aantrad als koning. ,,De feestelijkheden vonden toen een dag eerder plaats, omdat 27 april op een zondag viel. Het werd die 26 april 17.6 graden, warmer dan gemiddeld eind april. Een dag later werd het 15.3 graden, heel gemiddeld. Dat telt officieel niet mee in de meetreeksen voor Koningsdag.”

In de vier daaropvolgende edities bleef het kwik steken op 12.6, 10.7, 10.9 en 15.1 graden. Vorig jaar werd het 13.6 graden en regende het flink.

Koninginnedag

Daarvoor kleurde Nederland steevast oranje op 30 april, met Koninginnedag. De warmste editie was in 1993 met 26,9 graden. Zo zomers warm kán het dus ook wel zijn op 27 april, weet Eijke. ,,De warmste 27 april ooit gemeten in De Bilt was in 2007. Toen was het 27.3 graden. Overigens kan het aardig koud zijn: in 1985 hadden we een laagterecord met maximaal 7.4 graden.”