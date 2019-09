Warmte speelt Dam tot Damloop parten: evenement stilgelegd, deelnemer gereanimeerd

De bewuste deelnemer is overgebracht naar het ziekenhuis. Over de gezondheidssituatie van de man of vrouw is nog niets bekend. Het incident doet denken aan de editie van 2017. Toen moest een man van middelbare leeftijd gereanimeerd worden die vlak voor de finish in elkaar was gezakt. Het was een succesvolle reanimatie.

De organisatie van de 35e Dam tot Damloop had al gewaarschuwd voor de gevolgen van hitte-stress. In de regio was het vanmiddag zo'n 25 graden. Omdat de organisatie niets aan het toeval wilde overlaten - in 2016 overleed een 24-jarige hardloopster als gevolg van oververhitting - annuleerde ze de start van de laatste twee deelnemersgroepen. Dit om te voorkomen dat er een capaciteitsgebrek zou kunnen ontstaan in de medische hulpverlening aan de deelnemers.

Overbezet

Het gaat volgens de organisatie om de capaciteit van de EHBO, de ziekenhuizen en de inzet van ambulances. Die zou in het gedrang kunnen komen. Daarom werd na ruggespraak met de veiligheidsregio en de betrokken gemeenten besloten het evenement voortijdig te beëindigen.

Voor het evenement waren zo’n veertig ambulances paraat. Ongeveer evenveel als bij voorgaande edities, zegt de organisatie. Volgens het Noord-Hollands Dagblad was de afdeling spoedeisende hulp (SEH) van het Zaans Medisch Centrum vanmiddag overbezet.

Koelbaden

Bij de vier koelbaden die dit jaar voor het eerst werden gebruikt, was het volgens de krant een komen en gaan van slachtoffers. Die koelbaden zorgen ervoor dat oververhitte lopers snel kunnen afkoelen. Dat vermindert het risico op blijvend ernstig letsel flink.

Volgens de organisatie werden zo’n vijftien lopers vanwege hittestress in koelbaden gezet. Er stonden twee van die baden op een kilometer voor de finish en twee pal erna. Bij elk koelbad waren artsen aanwezig.

Gedupeerden

De afgelasting trof volgens de organisatie 4.000 van de 46.000 deelnemers. Een aantal van hen klom desondanks over de hekken en vertrok alsnog, meldt NH Nieuws. De tunnel onder het IJ - vandaag autovrij vanwege het evenement - is echter al afgesloten. Deelnemers die al onderweg waren, mogen gewoon finishen. Ze hebben het advies gekregen om rustig aan te doen.

De afgelasting is flink balen voor een aantal deelnemers. Sommige reageren woedend. ‘Om 14:38 te horen krijgen dat de #damtotdamloop met startijd 14:40 wordt afgelast ivm??? Het was iig niet warmer dan voorspeld. Maanden training in de warme Nederlandse zomer voor niets', twittert iemand. Een Engelstalige deelnemer laat weten dat hij ‘heel het land’ heeft doorkruist om in Amsterdam te komen op het allerlaatste moment te horen kreeg dat de race was afgelast. ‘het goede nieuws is dat ik niet de enige was die niet meer mocht starten'.

Een ander vindt de afgelasting ‘te idioot voor woorden'. Weer een ander spreekt van maatschappelijke vertrutting. ‘Het is de bedoeling dat je jezelf overwint met dit soort evenementen. Afzien en jezelf pushen tot het uiterste. Dit ontnemen ze de deelnemers. 26 graden. Hou op met me hoor.’ Een buitenstaander vraagt zich af waarom de ongetrainde deelnemers in tegenstelling tot de wedstrijdlopers niet eerder op de dag mogen starten als het nog koeler is.

Inschattingsfout

De Dam tot Damloop van 2016 waarbij een dode viel, werd gelopen bij een temperatuur van 21 graden. Bijna vijftig deelnemers moesten worden behandeld met verschijnselen van oververhitting. Het Rode Kruis gaf later toe dat er fouten waren gemaakt bij de behandeling van de 24-jarige deelneemster die overleed.

De vrouw, volgens het Rode Kruis een “jonge, goed getrainde loopster”, raakte vlak voor de finish onwel. Twee hulpverleners, later geassisteerd door meer collega’s, boden door een inschattingsfout niet de juiste hulp. Ze hielden onvoldoende rekening met de mogelijkheid dat het om oververhitting kon gaan.