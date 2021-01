Wasserij Moderna wordt overspoeld met vragen over vaccin

Guus maakt lichtge­vend grafmonu­ment naar idee van vader die kind verloor: ‘Verhaal ging door merg en been’

15 januari Een grafmonument dat licht geeft in het donker. Voor zover bekend is deze uitvinding van Apeldoorner Guus Sanstra (52) uniek. De wijze waarop zijn idee tot stand kwam, is minstens zo bijzonder.