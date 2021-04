Wat als je in één klap je broertje en neven verliest? Gamze (24): ‘Ik besef nu hoe waardevol tijd is’

Rechtszaak 18 jaar cel en tbs geëist tegen Samir, de man die Bas van Wijk doodschoot

19 april Justitie eist 18 jaar cel en tbs tegen Samir el Y., de man die 8 augustus vorig jaar Bas van Wijk doodschoot in recreatiegebied De Oeverlanden in Amsterdam. Justitie gaat uit van ‘gekwalificeerde doodslag’. Samir schoot omdat hij het horloge van een vriend van Bas van Wijk wilde roven, die dat probeerde te voorkomen. El Y. heeft tal van gedragsproblemen en de kans op herhaling is groot. Dat bleek vandaag op dag één van de inhoudelijke behandeling van zijn zaak.