Wat als je op reis gaat naar Italië? En 7 andere prangende vragen over corona

Chinese vrouw doet alsnog aangifte van mishande­ling om coronalied

14:51 Een vrouw (24) van Chinese afkomst doet aangifte tegen de vier of vijf mannen die haar zaterdag mishandeld zouden hebben in een lift in een Tilburgse studentenflat. De politie stelt een onderzoek is. Het slachtoffer verklaarde dat de mannen het omstreden carnavalslied Voorkomen is beter dan Chinezen zongen. Toen de vrouw daar wat van zei, zouden de mannen haar hebben mishandeld en bedreigd met een mes.