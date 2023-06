Wat betekent het Europese asielakkoord voor de drukte in Ter Apel?

Met video Boerin Annechien verslagen na verwoesten­de brand in varkens­stal: ‘Er was niks tegen te beginnen’

Haar man liep brandwonden op, haar broer probeerde met de hogedrukspuit nog de brand in de varkensstal te blussen. ,,Maar het vuur sloeg zo snel om zich heen, er was niks tegen te beginnen”, zegt boerin Annechien ten Have uit het Groningse Beerta.