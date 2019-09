Wat deed die Groningse paspoortprofessor nou precies op Malta?

Malta verkoopt paspoorten voor negen ton per stuk aan burgers die niet in de EU wonen, vooral aan rijke Russische en Chinese zakenlui, die op deze wijze alle voordelen van het EU-burgerschap genieten. Zo krijgen zij onbekommerd toegang tot de Europese markt. De verkoop van paspoorten is volkomen legaal, maar erg omstreden.

Tegenstanders van deze handel vrezen dat op deze wijze ook criminelen toegang tot de EU krijgen. De AIVD liet in een reactie aan de NOS weten: ,,Vanuit het oogpunt van nationale veiligheid vindt de AIVD het zorgelijk wanneer dergelijke programma’s deze uitwerking hebben. Met een dergelijk programma zouden bijvoorbeeld inlichtingenofficieren met kwade bedoelingen vrij kunnen reizen binnen de EU. Dit kan gevolgen hebben voor de nationale veiligheid.’’

Betaald advies

Kochenov is hoogleraar Constitutioneel Recht en Burgerschap aan de RUG. Hij adviseerde in 2014 tegen betaling de regering van Malta over de gevolgen van de handel in paspoorten in 2014. Ook was hij voorzitter van de in Zwitserland geregistreerde vereniging Investment Migration Council (IMC) die volgens Nieuwsuur als doel heeft: de bevordering van de handel in paspoorten en verblijfsvergunningen. IMC heeft ook een vennootschap op Malta.

De RUG drong er begin dit jaar bij Kochenov op aan zijn werk bij IMC neer te leggen. ,,Het zou zijn onafhankelijkheid in het geding kunnen brengen en daarnaast gaat het om een politiek gevoelig onderwerp’’, liet de RUG aan Nieuwsuur weten.

Geen meldplicht nevenfuncties

De hoogleraar was eveneens enkele jaren adviseur bij het adviesbureau Henley & Partners die zowel overheden adviseert bij de verkoop van paspoorten, maar ook potentiële kopers. Dit heeft hij nooit op de website van de RUG gezet. Volgens Kochenov was dit ook niet nodig omdat hij destijds adjunct-hoogleraar was. Hiervoor zou geen meldplicht voor nevenfuncties gelden. De hoogleraar stopte begin dit jaar met zijn werk voor het adviesbureau.

De RUG liet eerder aan Nieuwsuur weten niet te twijfelen aan de wetenschappelijke onafhankelijkheid van de hoogleraar. Later meldt de universiteit: ,,De uitzendingen van Nieuwsuur van 25 en 26 september over Malteser paspoortverkoop en de rol van een van onze hoogleraren geven aanleiding voor het College van Bestuur een vervolgonderzoek in te stellen. Lopende dit onderzoek doen wij geen nadere mededelingen.’’

Geen invloed op het beleid van Malta