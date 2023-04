Wat drijft een tiener om iemand neer te steken? Steven deed het voor geld: ‘Verdiende soms 5000 euro per dag’

Zieke pup met afgeknipte oren in beslag genomen in Rotterdam-Zuid

Een Anatolische herderpup van amper negen weken oud is afgelopen vrijdag in beslag genomen in Rotterdam-Zuid door de politie en de Landelijke Inspectiedienst van de Dierenbescherming (LID). De oren van het beestje waren afgeknipt en hij was ernstig ziek.