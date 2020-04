Wat is die vieze aanslag op de auto en tuinstoelen?

Op auto’s en tuinmeubilair heeft zich de afgelopen tijd een laagje groen of geel stof verzameld. Is het Saharazand of stuifmeel? Hooikoortspatiënten weten het antwoord wel.

Het valt misschien extra op nu we meer thuis zijn, zegt meteoroloog Wilfred Jansen van Weerplaza, de stoflaag op auto's en tuinmeubilair. Een viezig laagje groene of gele korrels. ,,De auto staat veel ongebruikt voor de deur en het is bovendien al sinds 12 maart zo goed als droog, dus het spoelt ook niet weg.”

Maar wat is het? Saharazand misschien? Dat is niet het geval, hoewel het warm is geweest de afgelopen tijd. ,,Daarvoor moet de wind helemaal uit het noorden van Afrika waaien”, zegt Jansen. ,,Het stof dat we nu zien is vooral afkomstig van stuifmeelkorrels van de berk. Die staat nu in bloei en niet alleen in eigen land, maar ook in de omringende landen. Het waait veel vanuit het oosten, vanuit Duitsland waar ook veel berkenbomen staan.”

Stuifmeelkorrels dus. En die blijven ook de komende dagen neerdwarrelen. De auto wassen zal nog even geen zin hebben en voor hooikoortspatiënten die allergisch zijn voor berkenpollen is het ook even doorbijten. ,,Pas later in de week gaat de wind draaien, dan krijgen we meer wind van zee en die brengt minder stuifmeel met zich mee.”