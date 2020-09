‘Wat is het nut van de anderhalve meter?’ Kritiek van BN'ers naast de feiten

video Eerste zorgpremie bekend: stijging hoger dan waar kabinet op rekende

9:26 Zorgverzekeraar DSW verhoogt de zorgpremie komend jaar met 6,50 euro per maand. Dat is iets meer dan het kabinet op Prinsjesdag voorzag voor de premies in 2021. De DSW-basisverzekering gaat daardoor 124,50 euro per maand kosten.