Wat nemen jullie mee naar het nieuwe normaal?

Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 453.

Ik zat deze week in m’n tuin met vijf volwassenen en twee kleintjes te eten: dat mag weer en dat was fijn. Maar toen ik rondkeek, realiseerde ik me dat slechts twee van ons (half) waren ingeënt. We waren zo een fijne samenvatting van de toestand in het land. Mijn ex en ik waren de half-gevaccineerden, mijn vrouw en de twee grote kinderen behoren tot de massa die nog opgeroepen hoopt te worden of hun eerste vaccinatie moet krijgen. We dronken een wijntje en een biertje en op zeker moment, toen de emoties daarom vroegen, werd een knuffel gegeven. Maar we wisten dat het daarvoor feitelijk nog te vroeg was.

Alles waar we naar toe leven, een volgend studiejaar, een vakantie, nieuw werk, staat nog onder het kopje ‘voorbehoud’: als het mag, als het kan, als we weer teruggaan naar kantoor, als dat coronapaspoort afkomt. Voor mijn vrouw is er ook gewoon nog angst. Haar agenda staat alweer vol werkafspraken, maar ze kent genoeg veertigers die al maanden last hebben van de naweeën van hun coronabesmetting. Wat nou als ze nét voor de eindstreep ziek wordt? Mijn grote kinderen zijn nog wel oplettend, maar kunnen vooral niet wachten tot al het gedoe voorbij is.

Quote Misschien wordt het nooit meer zoals het was, maar misschien ook verrassend normaler dan we op het hoogtepunt van de pandemie dachten

Ik denk dat we vorig jaar misschien wel met meer bravoure de zomer ingingen dan nu. Er was nog niet eens een vaccin, maar we hadden corona overwonnen. Wisten wij veel! Terwijl we nu waarschijnlijk echt aan de eindsprint bezig zijn.

De vraag is: wat wordt het eindpunt? Misschien wordt het nooit meer zoals het was, maar misschien ook verrassend normaler dan we op het hoogtepunt van de pandemie dachten. Toen spraken we verwachtingsvol over ‘het nieuwe normaal’ dat zou aanbreken. Minder vliegen, altijd thuiswerken, groener leven, minder stress, meer gezondheid, meer aandacht voor elkaar. We zouden iets moois halen uit deze enge tijd. Nieuwe inzichten zouden ons verder brengen en gelukkiger maken.

Ja, dat wordt een interessante realitycheck over een paar maanden. Krijgen we dat echt voor elkaar?

Mooi moment om een vraag aan u voor te leggen: wat wilt u meenemen naar het nieuwe normaal? Wat is het goede dat u uit de ellendige lockdown wilt behouden? Kunt u dat in max 40 woorden opschrijven?

