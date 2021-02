Wat te doen bij code rood? ‘Niet de weg op, goed uit het raam kijken voor je naar buiten gaat’

Voor het eerst in bijna negen jaar heeft weerinstituut KNMI voor het hele land code rood afgekondigd. De mogelijke impact van het winterweer op de samenleving is zó groot, dat mensen in heel Nederland het advies krijgen om waar mogelijk binnen te blijven.

Wat betekent het advies concreet? ,,Ga niet op reis als het niet écht strikt noodzakelijk is”, is volgens KNMI-woordvoerder Charlotte Fijnaut het belangrijkste advies. ,,Op de weg kunnen echt gevaarlijke situaties ontstaan.” Vanmiddag gaf Rijkswaterstaat naar aanleiding van code rood ook al het advies om vanaf zaterdagavond niet meer de weg op te gaan.

En een rondje wandelen, mag dat wel? Fijnaut: ,,Dat kunnen we mensen natuurlijk niet verbieden. Ik zou zeggen: kijk goed uit het raam, kijk hoe hard het sneeuwt en waait, en beoordeel dan of het werkelijk verstandig is om naar buiten te gaan.”

Op 13 februari 2012 werd de zwaarste weerswaarschuwing voor het laatst voor het hele land afgekondigd. ,,Dat was vanwege ijzel en ijsregen”, zegt Fijnaut, na het werpen van een blik in het KNMI-archief.

Daarna werd code rood nog wel vaker van stal gehaald, maar niet voor heel het land. Op 11 december 2017 was er een zware waarschuwing voor sneeuw en gladheid, maar die gold niet voor Limburg en de Waddeneilanden. Op 31 december 2019 gold code rood in Friesland, Groningen en Drenthe, toen wegens dichte mist.

Volledig scherm Een sneeuwschuiver in de sneeuw op 11 december 2017. © ANP

Sneeuw, ijzel, wind, kou

Nu is die boodschap dus voor het hele land afgekondigd, vanaf middernacht. Dit vanwege de sneeuw en eerst ook ijzel die vanavond vanuit het zuiden over het land trekt, in combinatie met veel wind en koude temperaturen. Door de oostenwind kunnen er sneeuwduinen ontstaan, die gevaar op kunnen leveren voor het verkeer. Bovendien is het zicht door de sneeuw slecht, en is de gevoelstemperatuur snijdend koud, waarschuwt het KNMI.

Het KNMI neemt het besluit om over te gaan tot de zwaarste waarschuwing niet alleen. Het weerimpactteam van het instituut treedt daarover in overleg met onder meer het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en andere ‘maatschappelijke partners', zegt woordvoerder Fijnaut. ,,Het besluit om uiteindelijk over te gaan tot code rood wordt gezamenlijk genomen.”

Gisteren zei minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat al dat bij Rijkswaterstaat, dat onder meer verantwoordelijk is voor het snelwegennet in Nederland, ‘alle draaiboeken uit de kast zijn gehaald’. Door het coronavirus is strooien lastiger. Omdat er door de avondklok sowieso al nauwelijks auto's op de weg zijn 's avonds en 's nachts, duurt het veel langer voor het gestrooide zout goed in de weg wordt ingereden.

Volledig scherm Code rood in 2017. © FOTO HISSINK

Veel ziekenhuizen hebben het door het coronavirus al druk en zijn bang voor een grote extra toeloop op de spoedeisende hulp. Premier Mark Rutte waarschuwde Nederlanders vooral niet onderuit te gaan. ,,Doe voorzichtig. Ziekenhuizen zitten niet te wachten op botbreuken.”

Alles bij elkaar is de mogelijke totale impact van het winterweer volgens het KNMI zó groot, maatschappij-ontwrichtend zelfs, dat de landelijke allerzwaarste weerswaarschuwing noodzakelijk was.