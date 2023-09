‘Wat wilt ze dan!?’ roept Mitchell, tot een hersenbloeding hem velt

Eén dode bij brand in kliniek voor psychiatri­sche patiënten, deel bewoners terug naar hun kamers

Bij een brand die woensdagavond uitbrak op het terrein van tbs-kliniek de Kijvelanden in het Zuid-Hollandse Poortugaal is één dode gevallen. Dat heeft een woordvoerster van de brandweer bekendgemaakt. De kliniek is ontruimd. De patiënten werden elders op het terrein opgevangen. Het vuur is in de loop van de nacht geblust.