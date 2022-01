Waterkanonnen, busjes, politiewagens en veel, heel veel agenten in Amsterdam

Op de grote matrixborden op het Museumplein in Amsterdam staat het al duidelijk: de demonstratie is verboden, dit is een veiligheidsrisicogebied, en de politie kan fouilleren. Desondanks verzamelen zich deze ochtend rond het middaguur toch wel zo'n tienduizend mensen op het plein. Burgemeester Halsema had de demonstratie van organisatie Samen voor NL al eerder verboden, omdat de actievoerders uit zouden zijn op een confrontatie.



Waterkanonnen, busjes, politiewagens en veel, heel veel agenten staan klaar. Zeker twintig politiepaarden liepen al van tevoren door de Van Baerlestraat. Bij de parkeergarage op het Museumplein is het druk en worden sommige mensen gefouilleerd door politie. Van een man pakken ze het protestbord af, die dat verbouwereerd inlevert. Maar op het plein schalt de muziek uit meegebrachte boxen voor dit evenement wat dan niet een demonstratie heet maar ‘koffie drinken’. Ook Forum voor Democratie had aangekondigd de aftrap van hun campagne vandaag in het Westerpark te gaan doen.